Под «присмотром» Петра I

10 Март 2020 2020-03-10T14:07:53+03:00

В столице появился жилой комплекс с историей. Причем и презентация проекта стала событием, и выбранный для него район с богатым прошлым

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Речь идет о ЖК «Петровский парк», который расположился неподалеку от старого одноименного столичного парка, заложенного еще Екатериной II, и новенькой станции метро, тезки.

«Это в самом деле была целая история, когда Зураб Церетели согласился подарить жилому комплексу свою скульптуру!» - рассказывает Татьяна Тихонова, генеральный директор «РГ-Девелопмент». В результате наш жилой квартал с таким громким именем приобрел еще более мощное звучание и наполнение. Мы чрезвычайно благодарны художнику за этот дар. И уверены, что многие поколения москвичей его оценят по достоинству. Одно дело покупать просто какую-то квартиру. И совсем другое - приобретать жилье с атмосферой, которое в дальнейшем будет иметь историческое значение. Это совершенно иное качество жизни. Другое ее содержание (и его можно наблюдать прямо из окна), пробуждающее любопытство людей к истории города и страны.

Скульптор Зураб Церетели и генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова работают над обликом города, гармонично сочетающим современность и историю.

- Личность Петра I всегда вызывала у меня интерес, даже тогда, когда восхищаться царями у нас было не очень принято и небезопасно, - комментирует событие сам мэтр, президент Российской академии художеств, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Премии Пикассо, Посол Доброй воли ЮНЕСКО Зураб Константинович Церетели. - Петр был смелым, отчаянным человеком и очень серьезным, великим реформатором. Он был из тех, кто меняет ход истории, кто сам История. Сердце поет оттого, что выполненный мной памятник Петру I будет стоять на одной из столичных улиц, в жилом квартале, и все - и стар и млад - будут на него смотреть и вспоминать важный период государства Российского. Художникам надо давать петь!

Зураб Церетели с удовольствием дарит москвичам не только автографы, но и собственные творения.

Появление нового жилого комплекса «Петровский парк» в названии и установление 6-метрового монумента работы великого мастера в честь Петра I не случайно. В 2022 году Россия будет отмечать 350-летие со дня рождения императора. И у этой скульптуры есть все шансы стать одной из значимых московских достопримечательностей. И она придаст вес и статус всем и всему, что ее окружает. Тем более, что так продуманно, гармонично и бережно впишется в современный городской контекст.