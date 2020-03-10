2020-03-10T15:07:29+03:00
Происшествия

В Дедовске студент убил мать на 8 марта

Молодой человек в окровавленной одежде вышел в подъезд и попросил соседей вызвать полицию
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье студент убил мать на 8 мартаВ Подмосковье студент убил мать на 8 мартаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В подмосковном Дедовске на 8 марта произошла настоящая трагедия. Студент престижного столичного вуза убил мать кухонным ножом. А потом вышел в подъезд и попросил соседей вызвать полицию.

В тот день молодой человек поссорился с женщиной. Причиной конфликта стали наркотики. Женщина отсидела срок за распространение зелья. Из-за наркотиков глава семейства покончил жизнь самоубийством, а сам студент иногда употреблял опасные вещества.

В своих жизненных неудачах 24-летний студент винил исключительно мать. Слово за слово, в руках у парня оказался нож. Именно он стал орудием убийства. Когда женщина перестала сопротивляться, молодой человек вышел в подъезд и столкнулся с соседкой.

- Я встретила его в подъезде. Он был страшен. От его вида у меня поджилки затряслись. Я у него спросила, жива ли мать. Он мне сказал, что убил ее и попросил вызвать полицию, - рассказывает сайту mk.ru соседка семейства.

По словам женщины, скорее всего в момент убийства парень был под воздействием психотропных препаратов.

- У него была какая-то несвязная, больше похожая на бормотание речь. Взгляд потерянный, - делится соседка.

Прибывшие полицейские насчитали на теле женщины почти сто ножевых ранений. Молодого человека задержали, пока он свою вину не признает.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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