Сергей Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы

10 Март 2020 2020-03-10T15:26:55+03:00

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Правительство Москвы приняло решение о создании мобильного корпуса новой инфекционной больницы, который будет использоваться для борьбы с коронавирусом. Мобильный корпус будет построен в дополнение к клинике в Коммунарке и инфекционной клинической больнице №1. Об это решении мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте:

- На сегодняшний день в Москве выявлены единичные случаи заражения новым коронавирусом, и имеющиеся больничные мощности справляются, - отметил мэр столицы. - Тем не менее, каждый новый случай требует госпитализации не только самого заболевшего, но и еще нескольких человек. На больничную койку отправляются все, кто контактировал с носителем вируса, если у них выявлены даже малейшие признаки ОРВИ. Происходит немало других «профилактических» госпитализаций, когда подозрение на коронавирус впоследствии не подтверждается. И, разумеется, город должен быть готов к любому сценарию развития событий. Поэтому в рамках режима повышенной готовности мы приняли решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ №1.

Новый корпус будет сооружен в рекордно короткие сроки из специальных материалов, не требующих капитального строительства - это так называемые быстровозводимые конструкции. Тем не менее, больница будет оснащена самой современной медицинской техникой. Вокруг корпуса создадут безопасную территорию - огороженный периметр с охраной. Строители продумали и безопасную систему выведения отходов - канализационные стоки будут направляться на закрытые очистные сооружения, оборудованные системой обеззараживания.

Мобильный корпус расположится в Новой Москве. Для него выбрана площадка в ТиНАО, в поселении Вороновское рядом с деревней Голохвастово.

- Крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет, - подчеркнул Сергей Собянин. - В связи с тем, что больнице потребуется прокладка газопровода, обеспечим газом и близлежащие поселки.

Напомним, в России с 20 февраля введен запрет на въезд граждан из КНР. Указом мэра Москвы в столице введен режим повышенной готовности для медицинских, эпидемиологических, коммунальных и других городских служб. Пассажиры, прибывающие в столичные аэропорты из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, направляются на двухнедельный карантин. Список таких стран определяется Роспотребнадзором, сегодня в него входят КНР, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия и ряд других.