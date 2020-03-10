Собянин: России необходима сильная власть и сильный президент

10 Март 2020 2020-03-10T19:31:43+03:00

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Сергей Собянин прокомментировал предложенные сегодня, 10 марта, новые поправки в Конституцию России. По мнению мэра Москвы, возможность для действующего президента пойти на новые выборы - правильное решение. Об этом столичный градоначальник написал на своем персональном сайте.

Сергей Собянин подчеркивает: России нужна сильная власть, а выборы президента являются важным фактором стабильности страны.

- Какие испытания придется пережить в ближайшие годы - одному богу известно. Но очевидно, что будет непросто. При такой нестабильности и при таких рисках, очевидно, необходима сильная власть и в первую очередь, сильная президентская, - подчеркнул мэр Москвы. - Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны. Всегда был уверен: Россия может быть только сильной страной, слабая Россия перестанет существовать как государство. Поэтому считаю, что возможность для действующего президента пойти на новые выборы - не переназначиться, а пойти на выборы - правильное решение!

Мэр столицы отмечает: предложенные сегодня поправки в Конституцию РФ, дающие возможность действующему президенту пойти на новые выборы, были ожидаемы.

- Во-первых, чисто формально в соответствии с поправками речь идет о президенте, наделенном иными, чем ранее, полномочиями. Во-вторых, это всего лишь поправки, которые предстоит принять тремя четвертями Госдумы и двумя третями Совета Федерации, пройти решение Конституционного суда и, самое главное, по которым предстоит провести всенародное голосование, - написал Сергей Собянин. - Единственным источником власти в России является ее народ. В конце концов, люди сами примут решение, и это будет их решение и ничье другое.

Мэр Москвы напомнил: население быстро привыкает к спокойной и благополучной жизни, однако сегодняшние реалии таковы, что мир является очень нестабильным и шатким. Действительность постоянно испытывает нас на прочность, и стране нужно быть готовой противостоять любым событиям.

Напомним, всероссийский референдум планируется провести 22 апреля 2020 года. Эта дата была одобрена президентом РФ и станет официальным выходным днем. Жителям России предстоит оценить новые поправки, которые предлагается внести в Конституцию РФ.