2020-03-11T15:00:14+03:00
Происшествия

В Москве малыша госпитализировали после обрезания на дому

У ребенка открылось сильное кровотечение
Елена АКИМОВА
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В Москве родители самостоятельно провели годовалому малышу обрезаниеВ Москве родители самостоятельно провели годовалому малышу обрезаниеФото: Архив "КП"
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В Москве медики госпитализировали малыша после проведенной на дому процедуры обрезания. У ребенка открылось сильное кровотечение, и родители вызвали скорую помощь.

Вызов медикам поступил из района Южное Бутово 9 марта. Накануне днем родственники самостоятельно провели операцию годовалому малышу. Почти через сутки открылось кровотечение, и ситуация вышла из-под контроля.

Прибывшие медики доставили ребенка в детскую клиническую больницу. А из больницы сообщили о маленьком пациенте полицейским.

Сейчас инспекция по делам несовершеннолетних проводит проверку. Как сообщает Пятый канал, действия доморощенных хирургов могут расценить как причинение вреда здоровью ребенка. Решается вопрос о привлечении родственников мальчика к ответственности.

Подобные ситуации встречаются не так редко. Буквально в конце января семья из Киргизии, которая проживает в Петербурге, решила последовать своим традициям и сделать своему маленькому пятилетнему сынишке обрезание крайней плоти. Операцию по всем канонам выполнил на дому знакомый "врач", после чего мальчик попал в больницу с сильным кровотечением и анемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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