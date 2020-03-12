2020-03-12T10:36:28+03:00
Общество

Московский зоопарк открыл еще один вход и продлил работу на час

Изменение режима работы вызвано тем, что весна пришла раньше
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Удлинение режима работы вызвано тем, что весна пришла раньше, установился устойчивый плюс, оживились многие обитатели ЗоопаркаУдлинение режима работы вызвано тем, что весна пришла раньше, установился устойчивый плюс, оживились многие обитатели ЗоопаркаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погулять в столичном зоопарке можно будет на час дольше уже с 13 марта. Теперь дверь закроется в 19.00. Однако кассы на вход будут работать с 9.00 до 18.00.

- Удлинение режима работы вызвано тем, что весна пришла раньше, установился устойчивый плюс, оживились многие обитатели Зоопарка. После пробуждения сурков мы перешли на весенний режим работы. А так как пораньше пробудились медведи, которые особенно популярны у посетителей, было решено добавить дополнительный час, - объяснили в Московском зоопарке.

Также в зоопарке откроют с 13 марта дополнительный вход - с улицы Большая Грузинская, дом 1, строение 103 (это рядом с КПП-1). С помощью этого входа можно будет зайти в одну из живописных частей зоопарка – к серым волкам Тарзану и Раде. Возле их вольера уже деревца и раскидистые кустарники. Чуть дальше живут бобры, соболи.

- Дополнительный вход традиционно открывают для удобства гостей зоопарка после установления теплой погоды, - объяснили в Московском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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