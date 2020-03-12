Московский зоопарк открыл еще один вход и продлил работу на час

12 Март 2020 2020-03-12T10:36:28+03:00

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Погулять в столичном зоопарке можно будет на час дольше уже с 13 марта. Теперь дверь закроется в 19.00. Однако кассы на вход будут работать с 9.00 до 18.00.

- Удлинение режима работы вызвано тем, что весна пришла раньше, установился устойчивый плюс, оживились многие обитатели Зоопарка. После пробуждения сурков мы перешли на весенний режим работы. А так как пораньше пробудились медведи, которые особенно популярны у посетителей, было решено добавить дополнительный час, - объяснили в Московском зоопарке.

Также в зоопарке откроют с 13 марта дополнительный вход - с улицы Большая Грузинская, дом 1, строение 103 (это рядом с КПП-1). С помощью этого входа можно будет зайти в одну из живописных частей зоопарка – к серым волкам Тарзану и Раде. Возле их вольера уже деревца и раскидистые кустарники. Чуть дальше живут бобры, соболи.

- Дополнительный вход традиционно открывают для удобства гостей зоопарка после установления теплой погоды, - объяснили в Московском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU