12 Март 2020 2020-03-12T14:47:56+03:00

В Москве школьник покончил с собой из-за проблем с учебой Фото: Архив "КП"

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В Москве школьник покончил жизнь самоубийством из-за проблем с учебой. Подросток, который в школе считался одаренным и успешным учеником, не выдержал нагрузки и давления со стороны родителей.

Как сообщает сайт mk.ru, 11 марта школьник вместе с мамой возвращался из бассейна. 31-летняя женщина в очередной раз затронула тему учебы, по ее мнению, сын стал хуже учиться. Изменения произошли в последний месяц, 10-летний мальчик нахватал отрицательных оценок и даже не пытался исправить ситуацию.

Мама с отчимом регулярно возвращались к данной теме и мальчику перепадало за успеваемость. После случившегося соседи подтвердят, что не раз слышали из квартиры ссоры и ругань на тему учебы. Перед мальчиком ставили высокую планку и требовали соответствовать.

Буквально за несколько минут до трагедии женщина с сыном поднялись на свой этаж и мать пыталась открыть дверь. Когда замок подделся, школьника нигде не было.

К тому моменту соседи этажом ниже уже вызвали экстренные службы. Они ждали лифт, когда поняли, что произошло что-то страшное. Прибывшие медики не смогли спасти подростка. Он скончался от полученных травм.

Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Отмечается, что в семье погибшего есть младшая сестра, к ней тоже предъявлялись повышенные требования в плане учебе.

В целом же семья состоит на хорошем учете, они приезжие из Белгородской области, квартиру на востоке Москвы более 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU