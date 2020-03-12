В Москве трехлетняя девочка погибла при падении из окна

12 Март 2020 2020-03-12T16:36:49+03:00

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В четверг, 12 марта, в Москве в Северном Тушино произошло ЧП. Трехлетняя девочка погибла в результате падения с высоты пятого этажа жилого дома.

Как сообщил kp.ru источник, по предварительным данным, ребенок случайно выпал из оконного проема на асфальтированную дорожку. От полученных травм девочка мгновенно скончалась.

В квартире, где малышка проживала с родителями, из рам специально убирали ручки, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окна. Рядом с телом погибшей прибывшие на место экстренные службы обнаружили именно такую ручку. По какой причине она оказалась в окне, пока остается неизвестно.

Мать девочки получила серьезный психический срыв, сейчас медики специальной бригады помогают справиться ей с шоковым состоянием. Обстоятельства и детали произошедшего предстоит выяснить правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU