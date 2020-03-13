Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане жителя Москвы

13 Март 2020 2020-03-13T19:17:19+03:00

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Сергей Собнин принес соболезнования семье москвича, погибшего в урагане 13 марта. Мэр Москвы опубликовал пост со словами сочувствия на своей странице в соцсести «ВКонтакте» и в Твиттере. Глава города попросил жителей столицы соблюдать осторожность во время опасных погодных явлений.

- К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования семье погибшего, - написал мэр Москвы. - Еще раз прошу быть осторожными, не выходить на улицу без веского повода. Повышенный уровень опасности в городе продолжает действовать. Все службы города работают в режиме чрезвычайной готовности.

Ураганный ветер начался в столице с утра 13 марта. Гидрометцентр России заранее предупредил москвичей о природном ЧП и объявил в Москве «оранжевый» уровень опасности. Сила ветра в пятницу достигала 20-25 м/с.

Московское управление МЧС России разослало жителям столицы штормовое предупреждение с рекомендациями не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, не прятаться под деревьями и не парковать под ними машины. В столице закрыли городскую канатную дорогу из-за опасности обрушения под порывами ураганного ветра.

Мэр Москвы еще раз напомнил москвичам об опасности капризов погоды и посоветовал не пренебрегать предупреждениями МЧС.