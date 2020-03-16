2020-03-16T19:49:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Московские театры объявляют об отмене спектаклей из-за коронавируса

Работа учреждений будет приостановлена с 17 марта по 10 апреля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Здание Большого театра в МосквеЗдание Большого театра в МосквеФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Театры Москвы массово отменяют спектакли, следуя распоряжению мэра города Сергея Собянина.

Сайт kp.ru писал, что ранее в понедельник градоначальник рекомендовал приостановить проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом. Максимальная численность участников событий не должна превышать 50 человек. Ограничения действуют с 17 марта по 10 апреля.

Зрителям, купившим билеты онлайн, деньги в большинстве случаев перечислят на банковские карты автоматически. Также билеты на отмененные спектакли можно сдать в кассах театров.

Последовать рекомендации властей на настоящий момент решили Театр имени Евгения Вахтангова, Большой театр и театр "Современник". Гоголь-Центр перенес некоторые спектакли на май, а часть - просто заменил на другие. Детали можно узнать на официальных сайтах учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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