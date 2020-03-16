Московские театры объявляют об отмене спектаклей из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T19:49:40+03:00

Работа учреждений будет приостановлена с 17 марта по 10 апреля

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Театры Москвы массово отменяют спектакли, следуя распоряжению мэра города Сергея Собянина.

Сайт kp.ru писал, что ранее в понедельник градоначальник рекомендовал приостановить проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом. Максимальная численность участников событий не должна превышать 50 человек. Ограничения действуют с 17 марта по 10 апреля.

Зрителям, купившим билеты онлайн, деньги в большинстве случаев перечислят на банковские карты автоматически. Также билеты на отмененные спектакли можно сдать в кассах театров.

Последовать рекомендации властей на настоящий момент решили Театр имени Евгения Вахтангова, Большой театр и театр "Современник". Гоголь-Центр перенес некоторые спектакли на май, а часть - просто заменил на другие. Детали можно узнать на официальных сайтах учреждений.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU