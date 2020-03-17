2020-03-17T17:58:19+03:00
Общество

В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве

Вице-мэр Анастасия Ракова назвала ложью сообщения о том, что столицу полностью закроют на карантин
Ксения БОГДАНОВА
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В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве.В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Слухи о том, что Москва будет полностью закрыта на карантин, не соответствуют действительности. Оперативный штаб по по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг появившиеся в некоторых СМИ сообщения, что в столице готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом 17 марта сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности, - заявила Ракова. - Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта рассказал о расширении мер, связанных с профилактикой заражения коронавирусной инфекцией. В столице с 21 марта по 12 апреля будут закрыты общеобразовательные школы. С 17 марта в Москве отменены все спортивные и культурные мероприятия с числом участников более 50 человек.

На данный момент число заболевших коронавирусом в Россиии достигло 114 человек. Пациенты с инфекцией есть в 15 регионах страны, за сутки число заболевших увеличилось на 21 случай.

Паника по поводу ЧС в Москве сказалась на повышенном спросе в магазинах. Горожане активно закупают продукты впрок, особенно запасаясь мылом, гречкой и туалетной бумагой. Тем временем, для опасений по поводу дефицита продуктов нет ни малейшего повода: по словам экспертов, запасов в стране достаточно. Президент Владимир Путин 17 марта посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также подтвердил, что ситуация с поставками продуктов в России стабильная.

Накануне Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета России по противодействию коронавирусной инфекции. В ее состав вошел мэр Москвы Сергей Собянин. В столице работает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Одна из его задач — мониторинг слухов, возникающих по поводу коронавируса, и своевременное информирование горожан о том, как обстоят дела на самом деле. Фейковые новости раздувают панику, и информационный центр оперативно работает над тем, чтобы предотвратить распространение заведомо недостоверных новостей.

За последние полтора месяца Москва успешно наладила схему противодействия коронавирусу. Все прибывающие в страну получают уведомление об обязательной двухнедельной самоизоляции. Именно 14 дней длится инкубационный период коронавируса. Люди с признаками ОРВИ и с подозрением на коронавирусную инфекцию направляются в инфекционную клинику в Коммунарке на двухнедельный карантин и проходят обязательный тест на COVID-19.

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