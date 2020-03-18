2020-03-18T11:09:07+03:00
Происшествия

Актриса сериала «Каменская» написала заявление в полицию на пропажу своего помощника после вечеринки

Под утро помощник актрисы таинственным образом исчез и перестал выходить на связь
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Актриса Регина Мянник заявила о пропаже её помощника Дмитрия Кульша.Актриса Регина Мянник заявила о пропаже её помощника Дмитрия Кульша.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Актриса Регина Мянник заявила о пропаже её 25-летнего помощника Дмитрия Кульша. Последний раз она видела его в клубе "Руки вверх" на Тверской. Около 4 часов утра молодой человек вызвал к клубу такси и исчез. Телефон Дмитрия не отвечал, а сам парень не появлялся в театре несколько дней. Регина очень переживала из-за его отсутствия, ведь Дима - важный человек в её жизни. На третий день после исчезновения ассистента, актриса обратилась за помощью к полицейским.

— Поступила информация, о том, что последний раз мужчину видели 11 марта около 4.00 на улице Тверской 22 возле клуба "Руки вверх", он был одет в черную куртку и белую толстовку. Была составлена ориентировка, — сообщил kp.ru источник

dzmitry_kulshadzmitry_kulsha
Поговорили с Лолой и слушаем Лолу @lolitamilyavskaya !
71 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Через некоторое время Регина рассказала о том, что Дима нашёлся и помощь в поисках больше не требуется. Где провёл эти дни молодой человек, не сообщается.

regina_myannikregina_myannik
Актриса Регина Мянник
1827 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

48-летняя актриса театра и кино Регина Мянник известна российской публике по большому количеству ролей в отечественных и зарубежных проектах. Одной из первых известных работ в её фильмографии - роль в популярном детективном сериале «Каменская 3».

Дмитрий Кульша работает помощником режиссёра в театральной компании Призагрупп, с которой сотрудничает Регина. По совместительству молодой человек является её помощником.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Актриса сериала «Каменская» написала заявление в полицию на пропажу своего помощника после вечеринки
В Москве дебошир набросился с ножом на сотрудника полиции
Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
Синоптики рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину на летнюю
В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве
Детские сады в Москве закрываться не будут
Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в Москве
Больница в ТиНАО будет быстро обеспечена водой, электричеством и теплом
Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке
Московские театры объявляют об отмене спектаклей из-за коронавируса
Собянин рассказал о расширении ограничительных мер из-за короновируса