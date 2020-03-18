Актриса сериала «Каменская» написала заявление в полицию на пропажу своего помощника после вечеринки
Актриса Регина Мянник заявила о пропаже её 25-летнего помощника Дмитрия Кульша. Последний раз она видела его в клубе "Руки вверх" на Тверской. Около 4 часов утра молодой человек вызвал к клубу такси и исчез. Телефон Дмитрия не отвечал, а сам парень не появлялся в театре несколько дней. Регина очень переживала из-за его отсутствия, ведь Дима - важный человек в её жизни. На третий день после исчезновения ассистента, актриса обратилась за помощью к полицейским.
— Поступила информация, о том, что последний раз мужчину видели 11 марта около 4.00 на улице Тверской 22 возле клуба "Руки вверх", он был одет в черную куртку и белую толстовку. Была составлена ориентировка, — сообщил kp.ru источник
Через некоторое время Регина рассказала о том, что Дима нашёлся и помощь в поисках больше не требуется. Где провёл эти дни молодой человек, не сообщается.
48-летняя актриса театра и кино Регина Мянник известна российской публике по большому количеству ролей в отечественных и зарубежных проектах. Одной из первых известных работ в её фильмографии - роль в популярном детективном сериале «Каменская 3».
Дмитрий Кульша работает помощником режиссёра в театральной компании Призагрупп, с которой сотрудничает Регина. По совместительству молодой человек является её помощником.
ИСТОЧНИК KP.RU