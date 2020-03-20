2020-03-20T19:05:41+03:00
Общество

Для тестирования на коронавирус в Москве развернуто девять лабораторий

Они будут проводить до 10 тысяч исследований в сутки
Ксения БОГДАНОВА
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В Москве заработают 9 лабораторий, которые будут проверять тесты людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.В Москве заработают 9 лабораторий, которые будут проверять тесты людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В московских больницах и диагностических центрах появились 9 новых лабораторий для проверки тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 марта рассказал Сергей Собянин. Мэр Москвы посетил одну из таких лабораторий в диагностическом клиническом центре №1 на юго-западе Москвы.

- Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием, - сообщил Сергей Собянин. - Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать около 10 тысяч лабораторных исследований в сутки. Мы по сути в два с половиной раза увеличиваем мощности лабораторных исследований.

Городские лаборатории будут сотрудничать с лабораториями Роспотребнадзора, что обеспечит двойной контроль. Мэр Москвы пообещал, что в будущем город будет наращивать объем исследований, например, к тестированию на коронавирус подключат частные лаборатории, имеющие соответствующие лицензии. Частников обеспечат бесплатными тест-системами, выполняемая ими работа будет оплачиваться за счет бюджета. Хотя число пациентов сейчас растет небольшими темпами, Москве необходимо наладить оперативное и, главное, качественное тестирование людей, входящих в группы риска.

С сегодняшнего дня в пяти городских лабораториях начнется исследование анализов на коронавирус, а с 21 марта тесты будут обрабатывать еще три лаборатории. Еще одна лаборатория будет открыта до конца месяца в инфекционной больнице в Коммунарке.

Исследования на коронавирус проводятся в так называемых ПЦР-лабораториях. ПЦР - полимеразная цепная реакция: это основной метод тестирования на вирус COVID-19. Новые лаборатории создавались оперативно, в кратчайшие сроки. Из 36 комплектов лабораторного оборудования 5 было закуплено в экстренном порядке, еще 9 перевезены из других клиник, остальные — буквально созданы на месте. Специалисты переделали имевшуюся в их распоряжении технику специально для тестирования на коронавирус. В 9 лабораториях работают 250 сотрудников — врачи, лаборанты, медицинские технологи.

В лабораториях используют новые тест-системы «Вектор»: они рассчитаны на 100 тысяч исследований. В ближайшие дни будет заключен контракт на поставку 15 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Если столице понадобится больше тестов, это число будет увеличено. Планируется, что к концу следующей недели в лабораториях будут проводиться примерно 10 тысяч исследований в сутки.

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