2020-03-23T12:20:00+03:00
Общество

Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом

Мэр столицы попросил людей старшего возраста не выходить на улицы
Ксения БОГДАНОВА
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Сергей Собянин попросил людей старшего возраста не выходить из дома.Сергей Собянин попросил людей старшего возраста не выходить из дома.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Все пожилые жители Москвы получат финансовую помощь: пенсионерам единовременно будет выплачено 4 тысячи рублей. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге на персональном сайте. Ранее мэр Москвы подписал соответствующий указ.

- Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. руб. Из них 2 тыс. руб. будет выплачено авансом, еще 2 тыс. руб. - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения, - написал Серегей Собянин.

Интернет-провайдеры и мобильные операторы обязаны обеспечить пожилых людей с хроническими заболеваниями, остающихся дома на карантине, бесперебойной связью. Поставщики услуг не должны отключать ее даже при отрицательном балансе.

- Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме, - подчеркнул столичный градоначальник.

Мэр также распорядился временно отменить пени и штрафы за просрочку коммунальных услуг.

- Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно, - написал Сергей Собянин.

Напомним, в столице введен режим повышенной готовности: в общеобразовательных школах отменены занятия до 12 апреля. Школьники учатся дистанционно — педагоги задают ученикам задания через электронный журнал, пересылают тесты и видеоуроки. Для школьников начальных классов, с 1 по 4-й, организованы малые дежурные группы (не более чем на 12 человек). В детских садах введено свободное посещение. Мэр Мосвы попросил столичных работодателей перевести своих сотрудников на удаленную работу. Особенно это качается женщин с детьми, которые в ближайшее время не будут ходить в школу или в детский сад. Как минимум до 10 апреля в столице отменены все массовые мероприятия с численностью участников более 50 человек. Роспотребнадзор распорядился закрыть в столице бассейны и фитнес-клубы.

Собянин призвал пожилых и страдающих хроническими заболеваниями москвичей соблюдать домашний режим.

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