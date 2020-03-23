В Москве пьяный мужчина учил сына стрелять из автомата на балконе многоэтажки

23 Март 2020 2020-03-23T11:47:48+03:00

В Москве полицейские конфисковали автомат Калашникова у мужчины, который устроил стрельбу на балконе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата на балконе многоэтажки по улице Скульптора Мухиной. Перепуганные соседи услышали звуки выстрелов и тут же вызвали полицию.

Прибывшим на вызов стражам порядка жители рассказали, что выстрелы доносились со стороны дома №8, туда-то и отправились полицейскими. Вскоре история получила подтверждение, а стрелок был найден.

Им оказался 42-летний уроженец Магаданской области. Мужчина зарегистрирован в Красногорске, но вместе с семьей проживает в столице. В тот вечер он вернулся домой подгулявшим, вместе с друзьями обмывал подарок - охолощенный автомат Калашникова.

Приятели преподнесли оружие мужчине накануне и именно из него были произведены выстрелы. Придя домой, родитель решил показать 10-летнему сыну автомат и научить школьника стрелять.

Он разбудил ребенка и вышел на балкон. Сначала мужчина сделал два одиночный выстрела, а потом дал две короткие очереди. Их-то и услышали с улицы.

Оружие полицейские изъяли. Оказалось, что автомат был списан, а после переделан. В итоге стрелять из оружия боевыми патронами было невозможно.

Пока стражи порядка не спешат оценивать поступок стрелка и проводят проверку. Скорее всего, наказания мужчине не избежать, но он уже признался, что сожалеет о произошедшем, сообщает телеканал «360».

Тем временем в Москве сотрудник ОМВД «Северный», молодой следователь, свел счеты с жизнью во время дежурства. 25-летний парень пришел в органы совсем недавно и это было его третье дежурство. а незадолго до этого он закончил подготовку и получил разрешение на ношение табельного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU