Собянин: соцработники помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств

23 Март 2020 2020-03-23T12:06:39+03:00

Сергей Собянин рассказал о том, как будет организована помощь пожилым москвичам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы порекомендовал пенсионерам оставаться дома и рассказал, куда можно обратиться за помощью

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С доставкой продуктов и лекарств пенсионерам, остающимся дома на карантине, помогут соцработники. Как будет организована работа сотрудников социальных служб, мэр столицы Сергей Собянин 23 марта рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий, - написал мэр Москвы.

Сергей Собянин попросил молодых москвичей воздержаться от личного общения с пожилыми людьми и не контактировать с родными пенсионного возраста, входящими в группу риска.

- Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей, - предупредил мэр Москвы.

Как подчеркнул Сергей Собянин, избегая контактов с пожилыми родственниками, молодежь тем самым уберегает своих близких от возможного заражения коронавирусом. Поддержать родных помогут современные технологии - можно позвонить и поговорить с близкими по телефону или во время сеанса видеосвязи по интернету.

- Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми. Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет, - посоветовал Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, что всем пенсионерам Москвы и хронически больным людям будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 4 тысяч рублей. Материальная поддержка вводится в связи с коронавирусом, чтобы компенсировать возникшие неудобства для горожан, остающихся дома на карантине. Москвичи старше 65 лет получат авансом по 2 тысячи рублей, а еще 2 тысячи — по окончании карантина при условии его добросовестного соблюдения.

Напомним, в столице введен режим повышенной готовности. До 12 апреля в общеобразовательных школах отменены занятия. Школьники переведены на дистанционное обучение - задания им педагоги присылают через электронный журнал. Для учеников младших классов, с 1 по 4-й, в школах организованы малые дежурные группы с посещением до 12 человек. Для воспитанников детских садов введено свободное посещение.

В столице отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия с численностью участников более 50 человек. Такой режим в столице продлится как минимум до 10 апреля. Роспотребнадзор распорядился закрыть в Москве фитнес-центры и бассейны.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем — при кашле и чихании. Именно поэтому так важно ограничить личные контакты между людьми. Вирус COVID-19 может оставаться на поверхностях — например, на дверных ручках, на кнопках лифтов, в общественном транспорте. Чтобы не заразиться, необходимо как можно чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиками.