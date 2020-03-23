Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава в Москве из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T12:26:50+03:00

На горячую линию Депздрава позвонили более 120 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из них 45 тысяч рассказали о прибытии из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

Изменить размер текста: A A

В Москве более 120 тысяч человек обратились на горячую линию департамента здравоохранения с вопросами о коронавирусе. Из них около 20 тысяч оставили заявки на выдачу больничных листов с целью двухнедельной самоизоляции. Еще 45 тысяч сообщили о своем возвращении из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, на них уже составили анкеты.

«Мы настоятельно просим москвичей делать это, потому что так мы сможем оперативно связаться с человеком из группы риска в случае необходимости», - цитирует заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову Москва 24.

Такую систему в Москве ввели в рамках исполнения указа Сергея Собянина о введении в столице режима повышенной готовности. Горячая линия сразу стала востребована у горожан. 70% звонков делаются с целью поподробнее узнать о коронавирусе.

Номер горячей линии: +7 (495) 870-45-09. Сотрудники колл-центра помогают оформить заявку на больничный или освобождение от учебы. Сам документ доставляют курьеры примерно в течение четырех дней, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU