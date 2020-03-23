В Москве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона

23 Март 2020 2020-03-23T13:00:30+03:00

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В Москве пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова. Мужчина захотел похвастаться оружием перед 10-летним сыном. К счастью, патроны оказались холостыми.

Выстрелы из автомата услышал очевидец, он и обратился в полицию. Позже стражи порядка выяснили, что из автомата с балкона стрелял 42-летний выходец из Магаданской области.

Друзья накануне подарили мужчине охолощенный автомат Калашникова и патроны к нему. У оружия были все необходимые документы. Около полуночи мужчина вернулся домой пьяным и решил «провести урок патриотического воспитания» для сына. Сначала отец дважды выстрелил с балкона, а затем дал две очереди. Их то и услышали на улице, передает телеканал «360».

Мужчина признался, что не думал, что наделает столько шума и сообщил, что очень сожалеет о случившемся.

Полиция изъяла у стрелка оружие и начала проверку по факту произошедшего, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU