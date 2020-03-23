РИАМО запустило спецпроект по коронавирусу

23 Март 2020 2020-03-23T18:00:25+03:00

Агентство собрало все полезные материалы о борьбе с инфекцией

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Региональное информационное агентство Московской области подготовило спецпроект, посвященный коронавирусу нового типа Covid-2019. На сайте virus.riamo.ru можно найти подробную информацию о патогенах и о методах борьбы с ними.

Помимо этого спецпроект содержит подборку памяток для тех, кто оказался на карантине или в группе риска заболевания. Все материалы подготовлены на базе официальных данных.

Важный блок на сайте РИАМО посвящен путям распространения коронавируса. Благодаря ему читатели узнают, как передается вирус и какие правила следует соблюдать, чтобы уменьшить риск подхватить инфекцию.

В рамках проекта подготовлены памятки для путешественников. Они актуальны не только для тех, кто уже вернулся из отпуска, но и кому еще предстоит совершить поездку.

Отдельно агентство передает последние новости о распространении коронавируса и методах борьбы с ним в Москве и Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU