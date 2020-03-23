РИАМО запустило спецпроект по коронавирусу
Региональное информационное агентство Московской области подготовило спецпроект, посвященный коронавирусу нового типа Covid-2019. На сайте virus.riamo.ru можно найти подробную информацию о патогенах и о методах борьбы с ними.
Помимо этого спецпроект содержит подборку памяток для тех, кто оказался на карантине или в группе риска заболевания. Все материалы подготовлены на базе официальных данных.
Важный блок на сайте РИАМО посвящен путям распространения коронавируса. Благодаря ему читатели узнают, как передается вирус и какие правила следует соблюдать, чтобы уменьшить риск подхватить инфекцию.
В рамках проекта подготовлены памятки для путешественников. Они актуальны не только для тех, кто уже вернулся из отпуска, но и кому еще предстоит совершить поездку.
Отдельно агентство передает последние новости о распространении коронавируса и методах борьбы с ним в Москве и Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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