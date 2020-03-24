Памятки о коронавирусе разместили в электричках Москвы и Подмосковья
Более 9,5 тысяч памяток о коронавирусе с рекомендациями Минздрава разместили в электричках и на стенах билетных касс в московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.
На памятках о короновирусной инфекции и методах ее профилактики указаны номера телефонов оперативных дежурных дирекции здравооохранения.
«ЦППК использует все возможные способы, чтобы проинформировать пассажиров об основных способах передачи инфекции, мерах предосторожности и признаках заболевания», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.
Первые памятки появились еще в начале февраля, однако позже компания увеличила их количество и добавила аудиоинформирование пассажиров. Ролики звучат каждые 20 минут.
Помимо этого пассажиров просят по возможности отказаться от наличных и пользоваться бесконтактными способами оплаты или покупать билеты через приложение, передает Москва 24.
Добавим, что в рамках профилактики коронавируса ЦППК рекомендует без необходимости не пользоваться общественным транспортом в часы-пик.
ИСТОЧНИК KP.RU
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