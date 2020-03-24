Памятки о коронавирусе разместили в электричках Москвы и Подмосковья

24 Март 2020 2020-03-24T13:09:11+03:00

ЦППК просит пассажиров отказаться от общественного транспорта в часы-пик Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажиров просят отказаться от поездок на общественном транспорте в часы-пик

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Более 9,5 тысяч памяток о коронавирусе с рекомендациями Минздрава разместили в электричках и на стенах билетных касс в московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

На памятках о короновирусной инфекции и методах ее профилактики указаны номера телефонов оперативных дежурных дирекции здравооохранения.

«ЦППК использует все возможные способы, чтобы проинформировать пассажиров об основных способах передачи инфекции, мерах предосторожности и признаках заболевания», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Первые памятки появились еще в начале февраля, однако позже компания увеличила их количество и добавила аудиоинформирование пассажиров. Ролики звучат каждые 20 минут.

Помимо этого пассажиров просят по возможности отказаться от наличных и пользоваться бесконтактными способами оплаты или покупать билеты через приложение, передает Москва 24.

Добавим, что в рамках профилактики коронавируса ЦППК рекомендует без необходимости не пользоваться общественным транспортом в часы-пик.

ИСТОЧНИК KP.RU