Предприниматели Москвы получат отсрочки по налогам и арендной плате

24 Март 2020 2020-03-24T17:05:03+03:00

Предприятия культуры и индустрии развлечений, простаивающие во время карантина, освободят от уплаты арендной платы. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Московский бизнес получит отсрочки по налогам и аренде в условиях непростой экономической ситуации и пандемии коронавируса. Такое решение приняли власти столицы, утвердив 24 марта первоочередные меры поддержки предпринимателей.

- Президиум правительства Москвы принял постановление «Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве». Постановление содержит первый пакет мер антикризисной поддержки московского бизнеса, пострадавшего вследствие снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

Меры помощи столичному бизнесу предусматривают, в частности, продление срока уплаты налога на имущество организаций и земельного налога за I квартал 2020 года. Воспользоваться послаблениями смогут предприятия общепита, спорта, культуры, туризма, индустрии развлечений и гостиничного бизнеса. Отсрочка по налогам будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Помимо этого, предприниматели и организации, работающие в сфере культуры и спорта, образования, науки и искусства, будут временно освобождены от арендной платы. Эта мера поддержки распространяется на предприятия, которые арендуют недвижимость и земельные участки, принадлежащие городу. Арендная плата не будет взиматься в том случае, если предприниматели были вынуждены временно прекратить работу из-за карантинных мер и угрозы распространения коронавируса.

- Отсрочка внесения арендной платы за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, для организаций, действующих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма - до 31 декабря 2020 года, - сообщила пресс-служба мэрии. - Аналогичные отсрочки и освобождения от внесения арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда.

Послабления получат и торговые организации. Для них срок уплаты торгового сбора продляют до конца года. Кроме того, во время действующего в Москве режима повышенной готовности торговые точки, располагающиеся в переходах и вестибюлях столичного метро, будут платить на 50% меньше по договорам на осуществление торговой деятельности. По словам представителей мэрии, каждое обращение предприятий и индивидуальных предпринимателей об оказании поддержки будет обязательно рассмотрено.