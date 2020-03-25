2020-03-25T07:17:42+03:00
Общество

Погода в Москве на 25 марта 2020 года: без осадков и +9 градусов

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 25 марта 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столицу приходит потеплениеВ столицу приходит потеплениеФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 25 марта 2020 года будет переменно облачной, но достаточно комфортной. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

Воздух в среду прогреется до +7..+9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2..0. Дальше на улице будет становиться еще теплее. В воскресенье температура может подняться до +16 градусов.

Осадков 25 марта не ожидается. Ветер западного направления разовьет скорость 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление слегка повышенное - 761 миллиметр ртутного столба.

Такая погода будет держаться до конца недели. Правда, с каждым днем в столице становится все теплее. Дожди обрушатся на город лишь в последних числах марта. Согласно данным синоптиков, будет серо, пасмурно, но по-весеннему тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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