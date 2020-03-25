По эскизам кадетов ко Дню Росгвардии выпущены открытки
Накануне Дня войск национальной гвардии России, который отмечается в нашей стране 27 марта, редакцией журнала «На боевом посту» войск национальной гвардии Российской Федерации вместе с кадетами Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации выпущен комплект открыток с репродукциями детских рисунков.
11 репродукций лучших рисунков кадет вошли в иллюстрированный комплект открыток.
- Будущие защитники Родины готовили рисунки к праздничной дате и постарались в них выразить свое уважение к мужеству и стойкости росгвардейцев. Работы ребят наполнены искренностью и наверняка порадуют взрослых своей непосредственностью замысловатыми сюжетами, - отметили в Росгвардии.
По эскизам кадетов ко Дню Росгвардии выпущены открытки
ИСТОЧНИК KP.RU