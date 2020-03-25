Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам

25 Март 2020 2020-03-25T14:25:02+03:00

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Пенсионерам, решившим провести период самоизоляции на даче, помогут с топливом. Мэрия Москвы пообещала обеспечить пожилых горожан дровами и углем по льготным ценам. Как получить льготное топливо, мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге на персональном сайте.

- Друзья, с завтрашнего дня 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля. Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо, - написал соличный градоначальник. - Погода обещает быть теплой, но все же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам.

Мэр предупредил: заказать доставку льготного топлива можно по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

Напомним, правительство Москвы с 26 марта перевело всех горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями на домашний режим. Чтобы компенсировать дополнительные расходы, возникающие во время карантина, мэрия перечислит пенсионерам по 4 тысячи рублей. Две тысячи пожилые и хронически больные люди получат авансом до начала карантина, еще две - по окончании при условии добросовестного соблюдения режима самоизоляции.

Пенсионерам денежную компенсацию перечислят на тот же счет, на который им поступает пенсия и другие социальные выплаты. Средства поступят и работающим, и неработающим пенсионерам. Специально звонить и писать куда-то для начисления компенсации не нужно: органы соцзащиты сами оформят выплату. А если пенсионеры получают пенсию в отделениях почтовой связи, деньги им доставят на дом.

А вот людям с хроническими заболеваниями для оформления компенсации нужно будет позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09. Выплата им будет начислена в индивидуальном порядке. Дальше с обратившимся свяжутся сотрудники органов соцзащиты по адресу проживания, и после проверки сведений о заболевании деньги будут начислены. Соблюдать режим самоизоляции должны люди, перенесшие инфаркты и инсульты, инсулинозависимые больные сахарным диабетом, хроническими болезнями легких (астмой), бронхоэктазией, хронической болезнью почек, злокачественными новообразованиями и пациенты, перенесшие трансплантацию органов.

На время режима самоизоляции помогать пенсионерам и одиноким людям с доставкой продуктом, покупкой лекарств и другими социальными проблемами будут сотрудники социальных служб и волонтеры. За помощью нужно обратиться по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09. По этому же номеру нужно звонить, чтобы заказать на дом доставку бесплатных и льготных лекарств.

Во время карантина пожилые и хронически больные москвичи получают отсрочку по коммунальным платежам, штрафы и пени на это время отменяются. Покидать жилище, чтобы оплатить квартплату, категорически нельзя. Если при этом возникает задолженность по квартплате, она не повлияет на предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг.

Оплатить коммунальные услуги можно онлайн на сайте mos.ru. В разделе «Мои платежи» можно передавать текущие показания электросчетчиков, а также перевести деньги за услуги связи и оплатить счета за электричество.

Перечислить плату за услуги ЖКХ и передать показания счетчиков на сайте mos.ru также можно в разделах «Прием показаний и оплата электроэнергии», «Прием показаний приборов учета воды» и «Получить и оплатить единый платежный документ (ЕПД)» в каталоге услуг.