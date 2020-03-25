Собянин распорядился временно закрыть все культурно-досуговые учреждения

25 Март 2020 2020-03-25T15:21:42+03:00

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В Москве приостановлена работа всех развлекательных учреждений: временно будут закрыты кинотеатры, детские игровые центры, ночные клубы и другие предприятия досуга. Указ об их закрытии 25 марта подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме ночных клубов свою работу прекращают дискотеки и другие развлекательные заведения. Предприятия общественного питания - кафе, бары и рестораны - продолжат свою работу, но в них категорически запрещается курение кальянов.

Особой строкой прописаны карантинные меры для торгово-развлекательных центров. В крупных торговых комплексах закрываются детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и другие предприятия досуга. Свою работу в ТРЦ продолжат магазины, службы быта, аптеки и банки.

Помимо прочего, в Москве запрещается проведение любых развлекательных мероприятий: культурных, спортивных, образовательных, выставочных, просветительских и т. д. Напомним, ранее в столице было разрешено проводить мероприятия с численностью участников менее 50 человек. Теперь же запрет распространится на все культурные и развлекательные события вне зависимости от количества зрителей.