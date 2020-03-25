2020-03-25T16:04:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ

Аппаратура будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье закупают необходимое медоборудованиеВ Подмосковье закупают необходимое медоборудованиеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На фоне распространения коронавирусной инфекции Московская область закупила порядка 550 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Техникой планируется оборудовать все боксы, чтобы в случае необходимости своевременно оказать помощь пациентам.

«Мы уже закупили дополнительно порядка 550 аппаратов ИВЛ. Этого недостаточно — сейчас вместе с правительством РФ мы предпринимаем дополнительные меры, чтобы еще порядка 770 приобрести, чтобы оборудовать все боксы», — цитирует губернатора Подмосковья Андрея Воробьева телеканал «360».

Губернатор отметил, что с 20 апреля в Звенигородском центре идет капитальный ремонт. Все объекты планируется сдать к 4-5 апреля. К этому времени все необходимое оборудование уже должно быть установлено.

В других городах области также подготавливаются медучреждения, чтобы в случае необходимости оказать необходимую помощь всем пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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