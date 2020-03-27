В Москве зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T12:39:57+03:00

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В столице появились новые случаи заражения коронавирусом: за сутки число инфицированных увеличилось на 157 человек. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в столице зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавируса, - рассказали представители Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как только коронавирус выявляется у нового пациента, врачи составляют список его контактов. Контактировавшие с заболевшими люди также находятся под наблюдением медиков.

- За последние сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек, - сообщил представители штаба.

Напомним, в столице до 12 апреля закрыты общеобразовательные школы, школьники переведены на дистанционное обучение. Правительство Москвы с 26 марта перевело всех горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями на домашний режим. Чтобы компенсировать дополнительные расходы, возникающие во время карантина, мэрия перечислит пенсионерам по 4 тысячи рублей. Две тысячи пожилые и хронически больные люди получат авансом до начала карантина, еще две - по окончании при условии добросовестного соблюдения режима самоизоляции.

На время режима самоизоляции помогать пенсионерам и одиноким людям с доставкой продуктов, покупкой лекарств и другими социальными проблемами будут сотрудники социальных служб и волонтеры. За помощью нужно обратиться по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09. По этому же номеру нужно звонить, чтобы заказать на дом доставку бесплатных и льготных лекарств.

В Москве приостановлена работа всех развлекательных учреждений: временно закрыты кинотеатры, детские игровые центры, ночные клубы и другие предприятия досуга. В крупных торговых комплексах закрываются детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки. Свою работу в ТРЦ продолжат магазины, службы быта, аптеки и банки.

Помимо прочего, в Москве запрещается проведение любых развлекательных мероприятий: культурных, спортивных, образовательных, выставочных, просветительских и т. д. Напомним, ранее в столице было разрешено проводить мероприятия с численностью участников менее 50 человек. Теперь же запрет распространится на все культурные и развлекательные события вне зависимости от количества зрителей.