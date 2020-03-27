2020-03-27T16:34:57+03:00
Общество

На следующей неделе москвичей ждет минусовая температура и метель

Похолодание начнется в ночь с воскресенья на понедельник
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Москвичам пообещали метель и минусовую температуруМосквичам пообещали метель и минусовую температуруФото: Михаил ФРОЛОВ
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Долгожданное тепло совсем скоро снова уйдет из Москвы. Уже на следующей неделе синоптики предсказывают москвичам дождь и снег.

О похолодании рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на выходных погода еще будет радовать москвичей. До 29 марта включительно будет высокая температура, до 15 градусов тепла днем. Однако уже в воскресенье жителей столицы ждет небольшое понижение температуры и дождь.

- Днем в понедельник нас ожидает некомфортная погода, мягко говоря. Я бы сказал, что это комплекс неприятных явлений: мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, ветер до 17 м/с. Гололедица, местами сильная., - приводит слова Вильфанда ИА НСН.

В понедельник температура опуститься до нулевой отметки, а к вечеру до минус 4 градусов. И во вторник тепла ждать не следует, повышение температуры начнется не раньше среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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