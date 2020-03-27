Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины

27 Март 2020 2020-03-27T17:48:09+03:00

Сергей Собянин рассказал, что во время карантина будут работать зоомагазины и салоны связи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля в столице продолжат работать салоны связи и зоомагазины. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- В период нерабочей недели 28 марта – 5 апреля 2020 г. могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины, - написал столичный градоначальник.

По словам мэра столицы, товары для домашних питомцев, продающиеся в зоомагазинах, и сжиженный природный газ отнесены к товарам первой необходимости. Это означает, что их можно будет купить даже тогда, когда большинство торговых точек будут закрыты.

Сергей Собянин также рассказал, что вслед за центрами госуслуг «Мои документы» все органы власти и госучреждения Москвы будут работать в режиме предварительной записи. При этом при личном визите будут предоставляться только те услуги, которые невозможно получить в электронном формате.

- Если заявитель имел право получить какую-то услугу (например, перезаключить договор и оформить льготы), но из-за введенных ограничений не смог предоставить документы или совершить другие действия, то ему не может быть отказано в этой услуге, - пояснил мэр Москвы. - Все права заявителя сохраняются. Завершить получение услуги можно будет в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года.

Напомним, правительство Москвы с 26 марта перевело всех горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями на домашний режим. Чтобы компенсировать дополнительные расходы, возникающие во время карантина, мэрия перечислит пенсионерам по 4 тысячи рублей. Две тысячи пожилые и хронически больные люди получат авансом до начала карантина, еще две - по окончании при условии добросовестного соблюдения режима самоизоляции.

Во время карантина пожилые и хронически больные москвичи получают отсрочку по коммунальным платежам, штрафы и пени на это время отменяются. Покидать жилище, чтобы оплатить квартплату, категорически нельзя. Если при этом возникает задолженность по квартплате, она не повлияет на предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг.

Оплатить коммунальные услуги можно онлайн на сайте mos.ru. В разделе «Мои платежи» можно передавать текущие показания электросчетчиков, а также перевести деньги за услуги связи и оплатить счета за электричество.

Перечислить плату за услуги ЖКХ и передать показания счетчиков на сайте mos.ru также можно в разделах «Прием показаний и оплата электроэнергии», «Прием показаний приборов учета воды» и «Получить и оплатить единый платежный документ (ЕПД)» в каталоге услуг.

Тем пенсионерам, кто решил провести время карантина на даче, столичные власти помогут с топливом. Мэрия Москвы пообещала обеспечить пожилых горожан дровами и углем по льготным ценам. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Заказать доставку льготного топлива можно по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.