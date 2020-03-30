Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов

30 Март 2020 2020-03-30T01:09:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сроки действия проездных билетов Московского метрополитена и Мосгортранса будут перенесены в связи с карантином. Поездки, остающиеся на карте «Тройка», не сгорят. Соблюдающие режим самоизоляции москвичи смогут воспользоваться ими позже. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, я принял решение о продлении на 5 дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля с.г. не совершат ни одной поездки в общественном транспорте. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности, - сообщил Сергей Собянин.

Действие льготных школьных и студенческих проездных билетов будет продлено на месяц или более с той даты, когда режим повышенной готовности будет завершен.

Мэр столицы предупредил, что в любом месте вне дома или такси горожане обязаны соблюдать дистанцию и находиться не ближе, чем в полутора метрах друг от друга.

- Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 м (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси, - подчеркнул глава столицы.

В магазинах, аптеках и в других организациях для соблюдения необходимой дистанции будет нанесена специальная разметка. Персонал торговых и аптечных точек будет обязан следить за тем, чтобы люди в очередях соблюдали социальную дистанцию и не приближались друг к другу ближе, чем на полтора метра.

Ограничения вводятся в связи с угрозой распространения коронавируса. Неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. В Москве в режим самоизоляции на ближайшие семь дней отправлены не только школьники и люди старше 65 лет, но и все остальные горожане. В городе отменены любые массовые мероприятия, закрыты кафе, рестораны, развлекательные центры, кинотеатры, парки. В столице до 12 апреля отменены занятия в школах. Горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями останутся на домашнем карантине до 14 апреля. Эти меры приняты для того, чтобы москвичи строго соблюдали режим самоизоляции и не покидали своих домов.

По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, к 29 марта в столице выявлено 1014 заболевших коронавирусом. Почти половина из них (46%) – пациенты от 35 до 65 лет. На втором месте по уровню заболеваемости – москвичи от 18 до 34 лет (33,5%). Люди старше 65 лет, заболевшие коронавирусом, составляют 15% от общего числа инфицированных. Еще 5,5% носителей вируса – дети, которые, к счастью, переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов.