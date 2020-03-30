Сильный снегопад начнется в московском регионе после 18:00

30 Март 2020 2020-03-30T16:29:15+03:00

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Обильный снегопад ожидается в московском регионе вечером в понедельник, 30 марта. Уже днем снег выпадет в некоторых районах, однако сильный снег обрушится на Москву и область после 18:00. Об этом жителей региона предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Московской области снег наблюдается на северо-западе региона — это в районе Волоколамска и Клина. На 13:00 в Москве нигде снег не зафиксирован, на 14:00 данные еще не поступили», — цитирует метеоролога РИАМО.

Позднякова добавила, что в понедельник в Московском регионе будет пасмурно, местам снег может превратиться в сильную метель. Кроме того осадки будут сопровождаться появлением гололедицы. Ветер в городе будет дуть порывистый до 12-17 метров в секунду.

На территории Москвы и Подмосковья будет сохраняться «желтый» уровень погодной опасности. Он объявлен в связи с сильным ветром и небезопасной ситуацией на дорогах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU