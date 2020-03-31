2020-03-31T16:11:20+03:00
Происшествия

В московском метро погибла пассажирка

Женщина случайно упала на рельсы подземки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Скорая не смогла помочь женщинеСкорая не смогла помочь женщинеФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Москве на станции метро «Парк победы» синей ветки одна из пассажирок случайно упала с платформы на железнодорожные пути прямо перед прибывающим поездом. Спасти женщину не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

«Около 12:20 на станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упала пассажирка. Были приняты меры по ее извлечению», — цитирует представителя пресс-службы РИАМО.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи уже не смогли помочь женщине и констатировали ее смерть. В настоящее время по факту случившегося полицией проводится проверка. Стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства несчастного случая, пишет «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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