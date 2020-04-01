В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина

1 Апр 2020 2020-04-01T11:48:21+03:00

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Жители столицы, заболевшие коронавирусом и находящиеся на лечении у себя дома, будут использовать специальное приложение «Социальный мониторинг» для мобильного телефона. Приложение, которое в настоящее время активно разрабатывают и тестируют в Москве, будет определять местонахождение пациентов с подтвержденным диагнозом, добровольно выбравших пребывание на дому и обязавшихся соблюдать карантинные меры. Об этом 1 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на министра московского Правительства, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

- Приложение «Социальный мониторинг» необходимо для контроля соблюдения режима изоляции пациентов. Это позволит обезопасить окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса, - отметил Лысенко.

В случае, если у пациента нет личного смартфона или если он не желает устанавливать приложение на свой телефон, то власти Москвы будут выдавать другой аппарат на время карантина. При этом после окончания карантина смартфоны необходимо будет вернуть властям.

Разработкой «Социального мониторинга» занимается ГКУ «Информационный город» с использованием программных решений компании «Гаскар». Полученные данные от пользователей передаются на сервер ДИТ.

- Система будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя. При этом фиксируется не трек перемещения, а факт покидания адреса самоизоляции,- сообщил Эдуард Лысенко.

Глава департамента информационных технологий добавил, что граждане, находящиеся с легкой формой коронавируса на домашнем лечении, подпишут соглашение, в котором обязуются использовать телемедицинскую информационную систему для получения врачебных консультаций. В дальнейшем они также будут давать обязательство установить и использовать мобильное приложение для мониторинга их местонахождения.

В соглашении будет прописано, что приложение должно быть подключено к сети Интернета и сотовой связи для определения геолокации пациентов в Москве. Больной коронавирусом должен будет согласиться на фотографирование и идентификацию своей личности по документам, а также на передачу данных в Единый центр хранения и обработки данных. Чтобы убедиться, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет иногда отправлять ему уведомления с запросом для идентификации и распознавания лица. Для регистрации жителям столицы необходимо будет ввести номер телефона и проверочный код.

Министр правительства Москвы уточнил, что персональные данные, полученные приложением, не будут передаваться в другие страны или третьим лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU