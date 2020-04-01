В Москве рабочий утонул в ванной

1 Апр 2020 2020-04-01T12:25:02+03:00

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В Москве погиб 30-летний рабочий. Мужчина утонул в ванной на съемной квартире, расположенной на Бескудниковском бульваре.

Жилье погибшему и двум его коллегам снимала организация, где они трудились. В последнюю неделю все трое мужчина находились дома и редко выходили на улицу.

Накануне вечером житель Новосибирска отправился в ванну и, судя по всему, заснул во время водных процедур. Его приятели к тому моменту уже отправились спать и не обратили внимание, что друг слишком долго отсутствует.

Около часа ночи один из мужчин проснулся от того, что услышал звук вытекающей воды. Он отправился в ванную комнату, но не смог открыть дверь. Находящийся внутри мужчина не отзывался и тогда было решено вскрыть замок. Когда удалось попасть внутрь, мужчина был уже мертв примерно полтора часа.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Известно, что погибший не успел обзавестись семьей, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU