Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия

1 Апр 2020 2020-04-01T16:23:28+03:00

Пользователей учат рисовать и готовить, созданы тренировки по фитнесу и йоге

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Онлайн-тренировки, викторины и мастер-классы подготовили подмосковные парки для всех, кто находится в режиме самоизоляции. Чтобы население могло провести время дома с пользой и удовольствие многие парки составили свою дистанционную развлекательную программу.

«В связи с закрытием для посещения всех Подмосковных парков культуры и отдыха, некоторые из них не смогли оставить своих посетителей без мероприятий на период самоизоляции, поэтому перешли в режим онлайн», - цитирует главу регионального Минблагоустройства Михаила Хайкина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Так, парк в Одинцово подготовил цикл онлайн-тренировок, а также полезные мастер-классы. В инстаграме парка «Захарово» появились познавательные программы, а парк Ларисы Лазутиной создал онлайн-галерею с картинами зарубежных художников.

Сергиево-Посадский парк «Скитские пруды» в прямом эфире учит готовить и рисовать. А парк «Елочки» в Домодедово создал курс по йоге и сделал подборки интересных книг, фильмов, мультиков и игр.

ИСТОЧНИК KP.RU