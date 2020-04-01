Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома

1 Апр 2020 2020-04-01T18:46:14+03:00

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Для тех, кто самоизолировался и сейчас не выходит из дома, мобильный телефон и интернет стали чуть ли не главным способом связи с внешним миром. А удовольствие пощелкать кнопками на пульте, переключая телеканалы - основным развлечением. Мобильная связь и интернет официально включены в список товаров и услуг первой необходимости, поэтому салоны связи МТС и МГТС продолжают обслуживать клиентов. Все необходимые меры безопасности в них соблюдены: сотрудники работают в защитных масках и перчатках, а помещения салонов регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Из-за того, что многие торговые центры закрылись на карантин, часть салонов МТС и МГТС в Москве и Московской области сейчас временно не работают. Если вам нужно срочно пополнить баланс, заменить сим-карту или решить любой другой вопрос со связью, лучше заранее выяснить, где находится ближайший к вам работающий салон или пункт самообслуживания. Удобнее всего для этого воспользоваться интерактивной картой на сайте МТС.

Ну а для тех, кто все-таки предпочитает не выходить сейчас на улицу, есть много полезных онлайн-сервисов. Они позволяют легко управлять услугами связи, ТВ и интернетом, не вставая с дивана. Самое время освоить эти дистанционные функции - наверняка многие из них пригодятся вам и после карантина.

1. КАК КУПИТЬ НОВЫЙ ТЕЛЕФОН ИЛИ СИМ-КАРТУ

Все просто: заходите в интернет-магазин МТС и выбираете понравившуюся модель смартфона и оформляете заказ с доставкой на дом

2. НУЖНО ЗАМЕНИТЬ СИМ-КАРТУ

Заполните специальную форму на сайте МТС, предлагающую опцию замены с курьерской доставкой. Там же, присматриваете себе подходящий тариф.

Смартфон, СИМ-карта, другие гаджеты и аксессуары доставят вам прямо домой. После того, как вы оформите заказ, оператор свяжется с вами и уточнит детали доставки.

3. ПОДКЛЮЧИТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ УСЛУГИ СВЯЗИ

Для этого вам вообще не требуется помощь сотрудников МТС — управлять своими услугами (как платными, так и бесплатными) вы можете сами в приложении Мой МТС Просто загрузите его на телефон в App Store или в Google Play. В приложении вы сможете проверить, какие опции у вас уже подключены, и при необходимости от чего-то отказаться или добавить. После этого вы получите смс с уведомлением, что услуга отключена или подключена.

4. ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС, СМЕНИТЬ ТАРИФ

Все это можно сделать там же, в приложении Мой МТС. На главном экране программы отображается вся основная информация о текущем состоянии счёта и включённых пакетах услуг. Там же вы сможете детально выяснить условия тарифа, которым вы сейчас пользуетесь, и при желании поменять его на более выгодный.

5. ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС, ОПЛАТИТЬ ДОМАШНЕЕ ТВ И ИНТЕРНЕТ

И с этими опциями также справится приложение Мой МТС. Оплатить услуги можно в одном из разделов с помощью банковской карты. При желании вы можете подключить автоплатеж и привязать его к своей карте. И тогда можно вообще не вспоминать о том, что за услуги нужно каждый месяц платить. Приложение сделает это за вас - аккуратно и в срок.