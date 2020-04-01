Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы

1 Апр 2020 2020-04-01T23:37:33+03:00

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К лечению больных коронавирусной инфекцией подключены не только государственные, но и частные клиники. Столица мобилизует все медицинские мощности, которые могут быть использованы для спасения пациентов во время пандемии. Об этом 1 апреля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В соответствии с поручением Президента здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации, - подчеркнул мэр столицы. - Работа очень тяжелая, непростая. Непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики, передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее такая работа проводится практически круглые сутки.

О том, что частные клиники помогут в борьбе с коронавирусной инфекцией, Сергей Собянин рассказал во время посещения корпуса № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого. Сейчас корпус специально перепрофилируют для размещения пациентов с COVID-19, планируется, что он будет готов к 14 апреля. Мэр Москвы осмотрел стационар и поторопил медиков с его открытием. После перепланировки в корпусе можно будет разместить на 45% больше мест – 328 коек вместо прежних 225. Кроме того, здесь появятся 24 места в реанимации. При необходимости число мест в корпусе можно будет увеличить до 45, все они будут обеспечиваться кислородом.

Сейчас пациентов с коронавирусной инфекцией принимают отделения в восьми городских больницах. Это клиника в Коммунарке, инфекционные больницы № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детская ГКБ имени Башляевой, НИИ Склифосовского, ГКБ №67 имени Ворохобова (для лечение коронавируса там перепрофилировали новый перинатальный корпус) и ГКБ № 15 имени Филатова. В Новой Москве полным ходом идет строительство новой инфекционной клиники на 500 мест. Помимо этого городской Департамент здравоохранения готовится задействовать для лечения больных коронавирусом корпуса еще в нескольких московских больницах, а также перепрофилировать под госпитали целый ряд стационаров.

Медицинский персонал, работающий в отделениях для пациентов с коронавирусной инфекцией, получает надбавки к заработной плате. Так, зарплаты врачей увеличены на 70 тысяч в месяц, средний медицинский персонал получает ежемесячную прибавку в 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие сотрудники – 30 тысяч рублей.