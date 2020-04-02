2020-04-02T13:14:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Москвичам в самоизоляции помогут психологи

Позвонить в службу поддержки можно ежедневно с 9 до 20 часов
Ирина КОСТЕРИНА
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Все консультации проводятся анонимноВсе консультации проводятся анонимноФото: REUTERS
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Столичные медики запустили службу психологической поддержки для людей, страдающих от необходимости соблюдать карантин. Обратиться за помощью можно по телефону: +7 (495)150-54-45.

Психологи будут консультировать москвичей ежедневно с 9:00 до 20:00, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

– Наши специалисты окажут поддержку и дадут советы. Все консультации проводятся анонимно, – рассказала главврач ПКБ №4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина.

Медики советуют звонить на номер службы психологической поддержки тем, у кого появились раздражительность, тревожность, страх, а также частая смена настроения и негативные реакции по отношению к близким.

Все консультации проводятся анонимно.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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