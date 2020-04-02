Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Столичные медики запустили службу психологической поддержки для людей, страдающих от необходимости соблюдать карантин. Обратиться за помощью можно по телефону: +7 (495)150-54-45.
Психологи будут консультировать москвичей ежедневно с 9:00 до 20:00, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
– Наши специалисты окажут поддержку и дадут советы. Все консультации проводятся анонимно, – рассказала главврач ПКБ №4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина.
Медики советуют звонить на номер службы психологической поддержки тем, у кого появились раздражительность, тревожность, страх, а также частая смена настроения и негативные реакции по отношению к близким.
Все консультации проводятся анонимно.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»