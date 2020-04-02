Оперштаб: Больше половины заболевших – люди моложе 45 лет

2 Апр 2020 2020-04-02T15:26:10+03:00

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В Москве диагностировали 595 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди вновь заболевших лишь 15% - это так называемая группа риска, люди старше 65 лет (из них 8% - люди старше 80 лет). Почти половина инфицированных (46%) - москвичи в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 6% из числа заболевших — дети. Об этом 2 апреля сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

- Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2 тысячи 475 случаев коронавируса, - говорится в сообщении Штаба. - Все новые пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

То, что большая часть заболевших - люди до 45 лет, эксперты объясняют сознательностью москвичей старшего возраста. Люди старше 65 лет более ответственно соблюдают карантин и не покидают свои квартиры. С 30 марта столица перешла на полный режим самоизоляции: дома должны оставаться не только школьники и пенсионеры, но и вообще все жители города. Выходить из дома разрешается только в магазин, аптеку, за медицинской помощью, для того, чтобы вынести мусор и на прогулку с собакой (на расстояние не далее 100 метров от дома). Пенсионерам и одиноким людям помощь в покупке продуктов и доставке лекарств оказывают социальные работники.

В среду, 1 апреля, Мосгордума приняла закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов. Депутаты столичной думы взяли на вооружение опыт европейских стран, где уже действует наказание за нарушение режима карантина. Так, граждан, покинувших квартиры без веской причины, будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если человек выехал в город на транспортном средстве, штраф составит 5 тысяч рублей. За повторное нарушение москвичей будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

Напомним, в Москве запрещено проводить все массовые мероприятия, закрыты предприятия общепита, непродовольственные магазины, фитнес-клубы, кинотеатры. Работают только продовольственные супермаркеты, магазины, торгующие товарами первой необходимсти, аптеки, банки, зоомагазины и салоны связи.