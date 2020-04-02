В московском метро начали проводить дезинфекцию с помощью горячего воздуха

2 Апр 2020 2020-04-02T16:29:30+03:00

Каждый день уборкой и дезинфекцией метрополитена занимаются около 2 тысяч человек

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Пассажирскую зону столичного метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха. О новых правилах дезинфекции рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта.

Сообщается, что обработку поводят не только на платформах и в вестибюлях, но и в вентиляционных шахтах. Также горячим воздухом обрабатываются полы и турникеты на всех станциях. В ведомстве добавили, что за час одной пушкой можно продезинфицировать до двух с половиной тысяч квадратных метров.

«(...) применяемые при дезинфекции средства обладают доказанной антимикробной и антивирусной активностью», - приводит комментарий пресс-службы интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего каждый день на уборку подземки приходит более двух тысяч человек. Все поверхности в метро потираются каждый час или каждые два часа в зависимости от ситуации. Особо тщательно дезинфицируют те места, до которых чаще всего дотрагиваются пассажиры: поручни, ручки входных дверей и автоматы по продаже билетов, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU