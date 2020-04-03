Более 730 ординаторов приступили к работе в московских поликлиниках

3 Апр 2020 2020-04-03T14:15:56+03:00

В Москве на работу в поликлиники вышли ординаторы Фото: из архива «КП»

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Более 730 ординаторов вышли на работу в столичных поликлиниках. Они будут не толков вести прием, но и осуществлять выезды на дом. Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сейчас городские поликлиники переориентированы на выездную работу, поэтому нагрузка увеличивается.

«Мы дополнительно привлекаем ординаторов из медицинских вузов. В настоящее время уже более 730 молодых специалистов приступили к работе», - цитирует заммэра РИАМО.

По словам Раковой, все привлеченные к работе ординаторы имеют первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами. Кроме того начинающие специалисты перед началом работы прошли обучение в системе ЕМИАС и подробный инструктаж о работе с пациентами, которые могут быть заражены Covid-19.

Заммэра добавила, что в городе принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Все службы работают в режиме повышенной готовности. Медики ведут прием и осуществляют выезды на дом каждый день, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU