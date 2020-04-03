В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая

3 Апр 2020 2020-04-03T18:00:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за коронавируса закрылись постепенно все развлечения в Москве: театры, детские центры, бассейны, парки. Но стойко держалась Московская канатная дорога и продолжала катать всех желающих с одного берега Москвы-реки до другого. Но с 3 апреля и до 1 мая было принято решение приостановить перевозку пассажиров.

- Здоровье наших пассажиров и сотрудников канатной дороги является главным приоритетом в ситуации с пандемией коронавируса. В этой связи мы всецело поддерживаем решение руководства столицы о введении режима самоизоляции и временно приостанавливаем перевозку пассажиров на Московской канатной дороге до снятия введенных мер, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Москвичей попросили остаться дома и с большой ответственностью отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, что канатная дорога не перевозила пассажиров только с 30 марта по 3 апреля из-за планового полугодового технического осмотра. После успешных заключений Московская канатная дорога должна была открыться, но руководство приняло решение не работать в условиях распространения коронавируса.

Напомним, о продлении нерабочих дней вчера, 2 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

- Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками заработной платы, - сказал Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU