2020-04-04T14:57:22+03:00
Общество

Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции

Система спецпропусков при необходимости может быть запущена в любой момент
Ксения БОГДАНОВА
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В случае введения режима спецпропусков москвичи каждый раз должны будут получать специальный код, разрешающий передвижение по городу.В случае введения режима спецпропусков москвичи каждый раз должны будут получать специальный код, разрешающий передвижение по городу.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Умная система контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве технически полностью готова и может быть запущена в любой момент. Сейчас ее введение не требуется, но при необходимости режим спецпропусков в столице может оперативно заработать. Об этом говорится в сообщении Департамента информационных технологий города, размещенном на сайте мэра Москвы.

Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что режим спецпропусков в Москве пока не вводится. Мэр столицы отметил, что пока что москвичи ведут себя ответственно, и эпидемиологическая обстановка в городе позволяет обойтись без пропускного режима.

- Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды, - подчеркнул столичный градоначальник.

Однако в случае массовых нарушений режима самоизоляции, или если эпидобстановка будет ухудшаться, режим пропусков все-таки будет введен. Для его запуска Правительство Москвы выпустит соответствующий указ. После опубликования правового акта москвичи каждый раз должны будут получать специальный код, разрешающий передвижение по городу. Перемещаться можно как пешком, так и на общественном транспорте или автомобиле, для этого необходимо только получить код и поставить город в известность о своих планах. Пи этом чтобы вынести мусор и прогуляться с собакой у дом получать код не требуется.

- Жители по-прежнему смогут поехать на работу, сходить в магазин, аптеку или медицинское учреждение, в том числе при необходимости — в другом районе. Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан, - рассказал руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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