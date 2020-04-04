Собянин обязал все компании и учреждения обеспечить соцдистанцирование

4 Апр 2020 2020-04-04T21:16:20+03:00

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Все предприятия и компании города, продолжающие свою работу, должны обеспечить условия для социального дистанцирования. Между сотрудниками и посетителями должна сохраняться дистанция не менее чем в полтора метра. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге на персональном сайте.

- Большая часть предприятий города продолжает работать, часть людей отправлена в отпуска, часть переведена на дистанционку. Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 метра между работниками и посетителями. Из рекомендательного это требование становится обязательными, - подчеркнул мэр. - Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников.

В зданиях руководители компаний и организаций должны обеспечить соблюдение социальной дистанции и дезинфицировать помещения. Сотрудникам предприятий, не ушедшим на удаленную работу, необходимо ежедневно измерять температуру. Работодатели, не соблюдающие эти меры, будут штрафоваться. По словам Сергея Собянина, заниматься этим будут уполномоченные органы: они будут составлять протоколы и выписывать штрафы как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.

- Полномочия им даются достаточно серьезные и важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан, - отметил мэр. - И вместе с тем, обеспечивали соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса. Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно — уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и без потерь пережить сложные времена.

Собянин подчеркнул, что эти меры – временные и пообещал, что как только опасность распространения коронавируса исчезнет, они будут немедленно отменены. Мэр также сообщил, что к списку системообразующих предприятий и организаций, которые могут продолжить работу в условиях режима самоизоляции, добавлены магазины и предприятия, торгующие медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями, а также компании, имеющие лицензии на оказание медицинских услуг.

Выходные дни в России продлены до 30 апреля. Москва до 1 мая будет соблюдать режим самоизоляции. В городе закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общепита, не работают торговые комплексы, непродовольственные магазины, развлекательные и спортивные центры, парикмахерские и салоны красоты. Продолжают работать продуктовые магазины и супермаркеты, аптеки, банки, зоомагазины , салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости. Все москвичи, вне зависимости от возраста, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, за медицинской помощью, вынести мусор или погулять с собакой.

В случае, если эпидемиологическая обстановка в столице ухудшится, или если москвичи будут массово нарушать режим самоизоляции, в Москве может быть введен режим спецпропусков. Пока что, по словам Сергея Собянина, в введении системы контроля за местонахождением во время карантина нет необходимости. Об этом мэр сообщил 2 апреля, отметив, что большинство москвичей проявили сознательность и остаются дома.