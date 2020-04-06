2020-04-06T07:11:30+03:00
Общество

Погода в Москве на 6 апреля 2020 года: почти без осадков, температура +7

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 6 апреля 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице тепло и преимущественно без осадковВ столице тепло и преимущественно без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 6 апреля 2020 года будет переменно облачной, но преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем поднимется до +5..+7 градусов. Ветер северо-западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление сильно повышено - 760 миллиметров ртутного столба.

В ночь на вторник столбики термометров уйдут сильно в минус. Согласно данным Гидрометцентра России, температура в столице может опуститься до -5 градусов. При этом днем, по-прежнему, будет тепло.

Сайт kp.ru писал, что ранее синоптики дали прогноз погоды на апрель для всей России. Они считают, что на протяжении месяца в стране будет тепло. Температура установится в пределах нормы или чуть выше. Погодных аномалий не ожидается. А вот избыток осадков местами возможен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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