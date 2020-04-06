2020-04-06T11:21:58+03:00
Москва

В Москве из-за режима самоизоляции скорректирована работа общественного транспорта

Автобусы и поезда стали ездить чаще, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве скорректирована работа общественного транспортаВ Москве скорректирована работа общественного транспортаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Около 300 маршрутов наземного городского транспорта в Москве, а также вся система метро, МЦК и МЦД начали работать в режиме рабочего дня или приближенного к нему. Хотя многие предприятия и компании не работают, а люди остаются дома, транспорт должен ездить достаточно часто, чтобы у пассажиров была возможность легко соблюдать дистанцию полтора – два метра.

«Остальные маршруты работают в режиме приближенном к рабочему, с учетом того, что часть предприятий временно не работают (например, «Рено»). По всем маршрутам установлен практически онлайн-мониторинг», - цитирует сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры столицы РИАМО со ссылкой на mos.ru.

В частности, изменения графика коснулись маршрутов М2, М4, М7, М10, М27, Т20, Т28, Т41, Т54, Т56, Т59, Т60, Т64, Т70, Т71, Т72, Т74,76, 77, а также №3, 19, 90, 157, 223, 224.

Ранее был назван самый безопасный вид транспорта в условиях пандемии COVID-19. Эксперты рекомендовали в случае необходимости пользоваться такси. При этом в машине рекомендовано садиться на заднее сидение по диагонали от водителя, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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