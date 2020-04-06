2020-04-06T11:57:48+03:00
Общество

После реконструкции открылась станция Опалиха МЦД-2 «Курско-Рижский»

Она находится в одноименном микрорайоне Красногорска
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Ежедневно в 2020 году станцией будут пользоваться 12 700 человек в суткиЕжедневно в 2020 году станцией будут пользоваться 12 700 человек в суткиФото: предоставлено пресс-службой
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Столичный транспорт продолжает работать в условиях коронавируса. По плану даже реставрация и открытие станций.

Для пассажиров 6 апреля открылась станция Опалиха МЦД-2 «Курско-Рижский». Она расположена в одноименном микрорайоне Красногорска Московской области.

- Фактически станция стала новым пригородным вокзалом в Подмосковье, - сказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Работы по реконструкции Опалихи начались в 2019 году. Не только отремонтировали, но и улучшили. Теперь платформа с навесом на всю длину, а надземный пассажирский вестибюль с переходом. В вестибюле разместили турникеты и кассовые зоны. Выходы на платформу и в город оснащены лифтами и эскалаторами.

Фактически станция стала новым пригородным вокзалом в Подмосковье Фото: Из материалов пресс-службы

Фактически станция стала новым пригородным вокзалом в ПодмосковьеФото: Из материалов пресс-службы

Железная дорога разделяет микрорайон Опалиха на две части. Пассажирам приходилось переходить ее прямо по путям. Теперь же есть надземный пешеходный переход, который повысит безопасность людей. Тем более что в микрорайоне строят новые дома, а значит жителей станет больше.

- Сейчас удобство новой станции оценят пассажиры, которые не могут перейти на удаленный режим работы и пользуются диаметрами. Но мы уверены, что после завершения режима самоизоляции и все остальные оценят комфорт обновленной станции наземного метро, - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Цифры

- ежедневно в 2020 году станцией будут пользоваться 12 700 человек в сутки,

- ежедневно к 2030 году пассажиропоток остановочного пункта вырастет до 18 000 человек в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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