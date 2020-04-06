В интернет-магазинах Московской области запретили примерку товара

6 Апр 2020 2020-04-06T14:09:20+03:00

В точку выдачи можно заходить только по одному человеку

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Борьба с коронавирусом перекроила жизнь россиян. Миллионы человек сидят дома, а те, кто вынужден ходить на работу, трудятся по новым правилам. Например, пункты выдачи интернет-магазинов отказались от возможности примерки товара. Правила уже действую в Московской области.

Зампред правительства Московской области Вадим Хромов объяснил, как теперь работают данные точки. Во главу угла поставлена безопасность: все примерочные должны быть закрыты, а возможность докупить что-то на месте- отсутствует.

- Мы договорились, что ни в одной точке выдачи товара не будет примерки. Нам важно, чтобы в точку выдачи товара заходил только один человек и он находился с человеком из компании, — цитирует слова Хромова телеканал «360».

Сотрудник пункта выдачи лично открывает упаковку и оставляет заказ на столе. Осмотрев товар, человек принимает решение: забирать его или нет. При этом люди не приближаются друг к другу ближе чем на два метра.

- Все сотрудники пунктов должны быть обеспечены масками и перчатками. В помещениях систематически проводиться дезинфицирующие работы. Это позволит минимизировать риск передачи инфекции. Все онлайн-ретейлеры согласились с таким порядком для безопасности граждан, — заключил Хромов.

Ранее эксперты прогнозировали,как коронавирус скажется на ассортименте российских магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU