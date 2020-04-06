2020-04-06T15:24:01+03:00
Происшествия

В Москве школьница насмерть отравилась таблетками для выведения блох у животных

Родственник не успели вызвать врачей, чтобы помочь пострадавшей
Елена АКИМОВА
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школьница скончалась до приезда врачей сокрой помощишкольница скончалась до приезда врачей сокрой помощиФото: Архив "КП"
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В Москве школьница скончалась от отравления таблетками для выведения блох у кошек. Погибшая по ошибке проглотила препарат, таблетки подействовали почти мгновенно, родные даже не успели вызвать скорую помощь.

Как стало известно сайту mk.ru, несчастный случай произошел в двушке, которую последние 5 лет снимают пожилые приезжие из Хасавьюрта. Накануне трагедии в гости к бабушке и дедушке приехала дочка с двумя детьми 9 и 5 лет. Девочку планировали отдать в третий класс столичной школы, но в образовательном учреждении отказали, так у ученицы отсутствовала регистрация в регионе. Вскоре семейство планировало вернуться на родину.

Вместе с семьей должна была отправиться дворовая кошка, которую приютили в квартире не так давно. Питомица страдала от блох и таблетки для борьбы с паразитами сыграли роковую роль. Очевидно, девочка по ошибке приняла препарат.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются стражи порядка. Прибывшие врачи скорой помощи не успели спасти школьницу. Девочка скончалась на руках у родных.

Скорее всего, причиной смерти стало токсическое отравление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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