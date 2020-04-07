Пациентка с онкологией выпала с 8 этажа больницы и погибла

7 Апр 2020 2020-04-07T11:28:42+03:00

Около 7 утра в дежурную часть по району Хамовники поступило сообщение о падении из окна 8 этажа пациентки центра хирургии Фото: Олег ЗОЛОТО

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Ранним утром 6 апреля в полицию поступило сообщение о падении человека с высоты из здания Российского центра хирургии им. Петровского на Абрикосовском переулке в Москве. Прибывшие на место оперативники обнаружили тело погибшей Надежды Т.* Женщина скончалась от травм несовместимых с жизнью полученных при падении.

«Около 7 утра в дежурную часть по району Хамовники поступило сообщение о падении из окна 8 этажа пациентки центра хирургии имени Петровского. Выездом на место опергруппы было установлена личность, погибшей оказалась 53-летняя пациентка Надежда Т.* Женщина проходила лечение в данном медицинском учреждении с диагнозом онкология», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией ведется проверка по факту смерти пациентки центра хирургии. Оперативникам предстоит выяснить все детали происшествия и установить причины и мотивы случившегося несчастья.

*-имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU